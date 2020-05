Marina Ruy Barbosa usou a sua conta de Twitter para expressar a sua indignação perante os comentários que foram feitos em relação à nova forma física de Adele, que perdeu mais de 45 quilos.

"Olha as fotos. Ela não precisava de emagrecer para ser linda. Ela sempre foi linda. E continua a ser linda. Tanto faz. Linda. Fico irritada quando vejo mulheres a fazer comentários negativos sobre o visual de outra mulher", afirmou.

"Dizeres que a outra está magra demais, gorda demais, que está estranha, que está esquisita, que está isso, que está aquilo, vai mudar O QUÊ na tua vida e na vida da outra pessoa? NADA. Aliás, só pode trazer coisas negativas para ela", defendeu.

"Para ti que estás a enviar energia negativa para o mundo. Ou inquéritos e comparações do tipo: quem é mais bonita? Fulana ou cicrana? NÃO existe isso. Não tem que existir um 'padrão' onde x é mais bonito que y! Cada um tem a sua própria e singular beleza", explicou.

A conhecida atriz brasileira mostrou-se ainda indignada para com as pessoas que usam as desculpas das 'críticas construtivas': "E há pessoas que dizem assim: Fulano tem que saber que irão sempre haver pessoas a opinar com 'críticas construtivas'. Mas a tua maldade não pode ser chamada de crítica construtiva", concluiu.

