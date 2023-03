Maria Botelho Moniz completou 39 anos rodeada de amigas, conforme partilhou na sua página de Instagram. A apresentadora da TVI não só publicou diversas fotografias da celebração, que aconteceu este domingo, 26 de março, como deixou algumas palavras sobre a data.

"Foi um dia bom", começa por escrever.

"Obrigada por todas as mensagens bonitas, entrar assim nos 39 tem um sabor especial. Soprei as velas com muita força, que venha daí um ano para recordar!", notou.

Por fim, brincou: "A legenda também podia ser 'O galo e as 10 galinhas', mas não puxava tanto ao coração".

Vale notar que entre as amigas estava o companheiro da comunicadora, o piloto Pedro Bianchi Prata.

