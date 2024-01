Na passada sexta-feira, a atriz Joana Alvarenga fez uma publicação no Instagram onde relatava a situação difícil pela qual estava a passar com a avó, que estava no hospital à espera de uma cirurgia depois de ter caído.

A atriz esteve esta segunda-feira, dia 8 de janeiro, à conversa com Manuel Luís Goucha e relatou os episódios marcantes que viveu com a familiar.

E foi durante a entrevista, quando explicou que a avó ficou "cinco dias nas urgências numa marquesa", que o apresentador acabou por mostrar-se revoltado com as polémicas que têm deixado o SNS em destaque, pelos piores motivos.

"Mesmo que fosse um jovem, as pessoas não têm que ficar nos corredores. As pessoas não têm que ficar em macas, porque é para isso que pagamos os impostos", afirmou o apresentador da TVI.

"É uma questão de gestão, é uma questão de meios que faltam, é uma questão de verbas que faltam... Então mudemos as coisas. Reforme-se, reestruture-se. Faltam reformas neste país", completou.