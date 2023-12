Luciana Abreu fez esta segunda-feira, dia 11 de dezembro, um curto desabafo numa nova partilha nas redes sociais.

A cantora, que recentemente se separou do cavaleiro João Moura Caetano, publicou uma fotografia sua e na legenda escreveu: "Passamos a vida à espera que as coisas mudem, que as pessoas mudem. Até que um dia nós mudamos e percebemos que nada mais precisa de mudar".

Luciana acabou por receber diversos comentários de força dos fãs, que concordaram com esta sua conclusão.

Vale lembrar que o fim do namoro de Luciana Abreu e João Moura Caetano tem sido marcado por diversas trocas de acusações. Recentemente, o cavaleiro deu uma entrevista a Manuel Luís Goucha, na qual reagiu com tranquilidade ao que tem sido dito.

