Luciana Abreu não resistiu em partilhar com os seguidores da sua página de Instagram um momento de uma das filhas gémeas, a pequena Valentine. Na gravação, que poderá ver na galeria, a menina aparece a fazer um vídeo, mostrando o seu lado mais vaidoso.

"Não sei se ria, se chore. Enquanto esperava pela mamã", escreveu Luciana na legenda da publicação.

Recorde-se que Lyonce, tal como Lyannii, de 10 anos, são frutos do relacionamento anterior de Luciana com Yannick Djaló. A cara da SIC é ainda mãe das gémeas Amoor e Valentine, de cinco anos, que nasceram do casamento terminado com Daniel Souza.