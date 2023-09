O final desta semana foi de novidades, especialmente, para os fãs da série 'O Clube', da Opto. Isto porque estreou hoje a quarta temporada da plataforma de streaming da SIC.

Dias antes de chegar os novos episódios, na passada segunda-feira, dia 18 de setembro, o elenco reuniu-se em Lisboa num evento para a apresentação da temporada.

Para a ocasião, foram várias as escolhas no que ao look diz respeito, tendo dominado o preto e o branco. No entanto, no caso de Mariana Pacheco, optou por um deslumbrante conjunto repleto de brilhos.

Visuais que destacamos na rubrica Look da Semana do Fama ao Minuto num dia de estreia para 'O Clube'. Veja as imagens da galeria e escolha o seu preferido.