Já estamos em contagem decrescente para a grande estreia de 'Morangos com Açúcar'. O regresso tão aguardado da série juvenil da TVI acontece já na próxima segunda-feira, dia 23 de outubro, e a produção contou ontem com uma festa de apresentação.

O evento aconteceu no Time Out Market e nele estiveram presentes os jovens do elenco, bem como algumas das estrelas que também voltam a participar na série, como Sara Barradas e Tiago Castro. José Eduardo Moniz, diretor geral da TVI, e Piet Hein Bakker, CEO da See My Dreams, figuras intimamente ligadas aos 'Morangos', fizeram igualmente questão de participar.

No que a indumentária diz respeito foram várias as escolhas para o evento e reunimos todos os visuais na rubrica Look da Semana do Fama ao Minuto.

Na galeria que preparámos para si pode ver os looks escolhidos pelas estrelas, nos quais se destacam a ousadia, o brilho e as cores vivas. Diga-nos qual é a estrela com o visual mais bem conseguido.