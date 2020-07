Penelope, a filha de Kourtney Kardashian e Scott Disick, celebrou esta quarta-feira, dia 8, oito anos e a data levou a mamã babada a uma reflexão sobre como tem sido maravilhoso acompanhar o crescimento da menina.

A socialite quis transbordar o seu orgulho nas redes sociais com uma pomposa publicação na qual revela a sua admiração pelos traços de personalidade que Penelope começa a revelar.

"Esta pequena senhora... realmente não há palavras para expressar. Fico admirada com tudo nela, com a sua atenção aos outros, o seu coração, a sua beleza interior e exterior, a maneira como cuida das pessoas. Sentindo-me tão agradecida a Deus por me ter abençoado com ela", escreveu.

Leia Também: Em modo avó babada, Kris Jenner parabeniza a filha de Kourtney Kardashian