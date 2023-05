Depois de na semana passada ter começado a circular a notícia de que uma das filhas de Cristiano Ronaldo tinha sido hospitalizada, Katia Aveiro revela agora qual das meninas é que esteve doente.

Ao contrário do que tinha sido avançado por alguns meios de comunicação, não foi a pequena Alana que esteve no hospital, mas sim Eva.

"A nossa pequenina Eva já está boa. Forte como uma pedra", disse Katia Aveiro num dos vídeos que publicou nas stories da sua página de Instagram este sábado, dia 6 de maio.

A irmã de Cristiano Ronaldo, como já tinha contado, foi desfrutar de uns dias de férias ao país onde vive atualmente o craque português, Arábia Saudita, e mostrou no Instagram algumas imagens da filha a brincar com os primos, assim como de Cristianinho na piscina com Alexandre Bertolucci Jr.. Veja tudo no vídeo da galeria.

De recordar que as notícias que foram avançadas na semana passada relatavam que a filha de Cristiano Ronaldo e Georgina tinha sido operada de urgência ao apêndice num hospital em Riade, na Arábia Saudita. Na altura, circulou também nas redes sociais uma imagem que diziam ser de CR7 e Georgina no hospital com a menina.

Cristiano Ronaldo é pai de Cristianinho, de 12 anos, dos gémeos Eva e Mateo, de cinco, estes três nasceram através de uma barriga de aluguer, e de Alana Martina, de cinco anos, e Bella, de um, da relação com Georgina Rodríguez.

Por sua vez, Katia Aveiro é mãe de Rodrigo, de 22 anos, e Dinis, de 13, da relação passada com José Dinis Pereira, e da pequena Valentina, que completa quatro anos em agosto, da atual relação com Alexandre Bertolucci Jr..

