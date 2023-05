Cristiano Ronaldo está decidido a aproveitar tempo de qualidade em família. Depois de ter partilhado com os seguidores do Instagram as fotografias dos momentos felizes que está a viver em casa, na Arabia Saudita, com a mulher e os filhos, CR7 divertiu os seguidores com um vídeo de um super mergulho.

Mateo, de apenas cinco anos, alinhou na brincadeira do pai e deixou que este o atirasse para a piscina para dar um mergulho.

Mostrando que o amor está para durar e afastando qualquer polémica, Ronaldo ainda identificou Georgina Rodríguez nas imagens.

Curioso para ver a destreza de Mateo, irmão gémeo de Eva? Espreite o vídeo na galeria.

