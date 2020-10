Júlia Palha completa esta sexta-feira, dia 30 de outubro, 22 anos de vida. Uma data que a própria fez questão de assinalar nas suas redes sociais.

"Há 22 anos a viver num limbo frustrante entre estes quatro moods: Muitas vezes feliz, outras irritada, tem dias que só choro e no meio sou eu a quase a toda a hora eheh", começa por escrever, referindo-se a uma fotografia, que pode ver abaixo, onde ilustra estes quatro estados de espírito de que fala.

[Imagem que mostra os quatro moods da atriz]© Reprodução Instagram/ Júlia Palha

"Aprendi a viver com as emoções à flor da pele, sem medo de as ter, sem medo de as mostrar e, mais importante, sem medo de ser eu mesma. Mentira, menti, às vezes ainda tenho muito medo, mas faz parte, vamos sempre ter medo, o importante é não deixarmos que ele nos impeça de fazer o que quer que seja. Espero que o meu dia seja muito feliz e o vosso também, mas o meu um bocadinho mais", completa.

Também nós quisemos assinalar o aniversário de Júlia Palha lembrando-lhe as melhores 22 fotografias daquela que é uma das maiores jovens promessas da televisão portuguesa.

