"In America: An Anthology of Fashion" é o tema da próxima edição do baile do Metropolitan Museum of Art (MET) que, todos os anos, acontece na primeira segunda-feira de maio em Nova Iorque.

O dress code é idade dourada e white-tie, sendo esperado que os convidados sejam a "personificação da grandeza - e talvez a dicotomia - da Idade Dourada de Nova Iorque", pode ler-se no Instagram oficial da revista Vogue. Recorde-se que o tema deste ano é uma espécie de sequela do escolhido para 2021 - "In America: A Lexicon of Fashion" - e que, devido à pandemia, decorreu em setembro.

A lista de co-chairs do evento vai ser composto apenas por atores - Blake Lively, Ryan Reynolds, Regina King e Lin-Manuel Miranda - que se vão juntar aos anfitriões da noite: a editor-in-chief da revista Vogue, Ana Wintour, o estilista e presidente do Council of Fashion Designers of America (CFDA), Tom Ford, e o presidente do Instagram, Adam Mosseri.

Tal como explica Andrew Bolton, curador da exposição, à revista Vogue "o que me entusiasma é que alguns dos nomes vão ser familiares aos estudantes de moda, como Charles James, Halston e Oscar de la Renta, mas muitos nomes caíram no esquecimento, foram negligenciados ou relegados para o rodapé da história da moda. Portanto um dos objetivos principais da exposição é dar notoriedade aos talentos e contribuições destes indivíduos, e muitos deles são mulheres."

"In America: An Anthology of Fashion" vai ocupar 13 salas do museu, localizadas na Ala Americana, que retratam determinados períodos temporais específicos e onde os visitantes poderão fazer uma viagem pela história da moda americana. Para o efeito a organização emparelhou "nove diretores de cinema com salas de determinadas épocas históricas na ala americana do MET de forma a criarem várias mise-en-scènes que explorem o papel do vestuário na formação da identidade americana", refere a conta oficial do MET Museum sobre o conceito deste ano. Sofia Coppola, Radha Blank, Janicza Bravo, Julie Dash, Tom Ford, Regina King, Martin Scorsese, Autumn de Wilde e Chloé Zhao foram os nomes escolhidos.

Organização e objetivo do evento

O Baile do MET é um evento de angariação de fundos organizado pelo Costume Institute do Metropolitan Museum of Art (MET) cujo objetivo é recolher recursos financeiros para se auto-financiar durante os próximos 12 meses. O evento serve de momento inaugural para a exposição de moda que todos os anos é organizada pelo Costume Institute e que só abre ao público no dia seguinte.

"A moda era vista como frívola e trivial quando comparada com as belas artes do século XIX, mas a verdade é que tinha um conceito, uma estética, determinadas regras, técnicas refinadas... Ou seja, tudo aquilo a que sujeitamos o critério de arte. Olhamos para as roupas como obras de arte", afirmou durante o documentário 'The First Monday in May' (2015) Harold Koda, antigo curador responsável do Costume Institute, que está localizado num piso subterrâneo do MET e que alberga a maior coleção de moda do mundo.

O estilista britânico Alexander McQueen, que cometeu suicídio em 2010, foi uma figura fulcral nesta aceitação e mudança de mentalidade perante a moda como forma de arte. Recorde-se que em maio de 2011, o MET inaugurou Alexander McQueen: Savage Beauty, uma exposição em honra do estilista que se tornou numa das mais visitadas na história do Costume Institute.

Preparativos e decoração

O Baile do MET começa a ser preparado com cerca de oito meses de antecedência sob o pulso firme de Anna Wintour, editor in chief da Vogue e trustee do Costume Institute. "É frustrante porque nem sempre se compreende a narrativa e complexidade do evento do ponto de vista do designer. Tento não prestar atenção à opinião dos outros em termos de expectativas e tento confiar na minha decisão. Muitas pessoas têm uma compreensão superficial sobre a moda. Sobrestimam o poder que as peças de roupas têm em contar uma história ou tocar a vida das pessoas", referiu Andrew Bolton, curador responsável do Costume Institute, durante o documentário a propósito da exposição China: Through The Looking Glass que se realizou em 2014.

Após a seleção dos estilistas, a exibição começa a ganhar forma num storyboard onde constam as criações selecionadas para integrar a exposição e com que objetos de arte irão ser conjugadas. Para além de supervisionar as instalações e o design da exposição, Anna Wintour fica encarregue de elaborar a lista de convidados, organizar as mesas, pensar na decoração e na iluminação do evento.

Recorde-se que a relação entre o Costume Institute e a Vogue é algo que já vem desde os anos 1970, altura em que Diana Vreeland se tornou consultora no Costume Institute do MET após abandonar o cargo de editor in chief da Vogue. Contudo o primeiro Baile teve lugar em 1948 pela mão da publicista Eleanor Lambert que começou o evento como uma atividade filantrópica para a elite nova-iorquina.

Tema do evento, dress code e convidados

Todos os anos a organização divulga o tema da exposição preparada pelo Costume Institute que poderá refletir-se, ou não, na indumentária escolhida pelos convidados.

É de destacar que cada criador de moda costuma escolher uma celebridade que, para além de o acompanhar ao evento, deverá vestir um look assinado por si. Esta é uma forma de os estilistas escolherem a sua musa, ou seja, a pessoa que melhor define a estética dos seus designs.

Apesar da vertente solidária do evento, a verdade é que nem todos os convidados são obrigados a pagar, aproximadamente, 27,500 euros por um bilhete ou 252 mil euros por uma mesa. As exceções à regra aplicam-se em duas situações distintas: as celebridades que são convidadas pelos designers para o evento e os estilistas que, por estarem em início de carreira ou não terem possibilidade de comprar o bilhete, são convidados por Anna Wintour.

O Baile do MET desenrola-se da seguinte maneira: após passarem pela passadeira vermelha e cocktail, os convidados são os primeiros a fazer uma visita pela exposição. O evento termina com um jantar e a atuação de um artista convidado pela organização.

"In America: An Anthology of Fashion" abre ao público no dia 7 de maio e vai estar patente até dia 5 de setembro de 2022.