Este fim de semana, Elisabete Moutinho e o companheiro, Pedro Pinto, organizaram um babyshower e descobriram que vão ser pais de uma menina, uma notícia que deixou Isabela Cardinali muito feliz, tal como mostrou na madrugada desta segunda-feira, dia 10 de julho, com a publicação de algumas fotos ao lado da amiga.

"Vim ao Porto só dar um beijinho ao amor da minha vida, que vai ter uma menina! Há um ano, no meu casamento, combinámos engravidar ao mesmo tempo. Um ano depois, exatamente no sítio onde casei, descubro que vou ser tia de uma menina. Vai ser muito amada. Já é. Muito feliz por estares a concretizar um sonho, amiga. Amo-te", escreveu, na legenda de um conjunto de fotos onde as duas ex-participantes da Casa dos Segredos aparecem sorridentes e nas quais se pode ver já como cresceu a barriga de Elisabete.

