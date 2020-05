Marcantonio del Carlo recorreu à sua página de Instagram para homenagear uma das pessoas que mais marcou o início da sua carreira no mundo das artes, Natália De Matos. Uma publicação que serviu ainda para se despedir da mesma.

"Hoje é um dia triste para a voz em Portugal. Morreu a professora Natália De Matos com quem dei os meus primeiros passos na aprendizagem do trabalho de voz", começou por escrever o ator na rede social, lembrando de seguida as aulas com Natália De Matos.

"Foi no antigo Conservatório ali para os lados do Bairro Alto, no final dos anos oitenta, na sala 13, todos sentados à volta da 'Natália' que eu, o Miguel Seabra, Diogo Infante, Maria Henrique, Carlos Pessoa, Rita Loureiro, entre tantos outros aprendiamos logo de manhãzinha a aquecer e descontrair os nossos diafragmas", partilhou. "Que descanse em paz", rematou.

