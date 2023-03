Hayden Panettiere sente-se uma 'nova' mulher depois de se ter submetido a uma cirurgia para reduzir os seios. Informação que revelou numa entrevista à Women's Health, onde é capa na edição de abril.

A cirurgia aconteceu no ano passado, quase oito anos após ter dado à luz a filha Kaya. "Parecia que não pertencia ao meu corpo", explicou.

"Acho que não há nada de errado no facto de alguém querer ajustar algo quando isso nos deixa mais confiantes. É tudo o que tenho a dizer sobre isto. A minha confiança está de volta", acrescentou.

De recordar que a atriz foi mãe da pequena Kaya em dezembro de 2014, fruto da relação terminada com Wladimir Klitschko. Após a separação do agora ex-casal, o antiga pugilista ficou com a custódia da menina enquanto a atriz lutava contra o vício e a depressão pós-parto, relata o Page Six.

