Cristiano Ronaldo foi elogiado após ter tido um carinhoso gesto com uma criança que furou a segurança para conseguir chegar perto do jogador de futebol, na Moldávia.

O craque português estava a sair do hotel com a sua equipa, Manchester United, quando foi surpreendido pelo menino. As imagens já circulam nas redes sociais e a companheira de CR7, Georgina Rodríguez, não tardou a reagir.

Georgina partilhou nas stories da sua página de Instagram um vídeo deste momento único e acrescentou um emoji em forma de coração, mostrando-se 'rendida' ao carinhoso gesto de Cristiano Ronaldo.

© Instagram