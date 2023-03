Manuel Luís Goucha já tinha revelado que viajou para a Suíça, mas agora sabe-se o motivo desta viagem. O apresentador foi convidado para estar num evento contra a violência doméstica, onde várias mulheres partilharam os seus testemunhos.

Este foi também um evento onde o apresentador da TVI foi muito acarinhado, tendo afirmado: "Nunca fui tão beijado".

"Acanham-se as palavras para descrever a emoção vivida esta noite em Payerne, na Suíça, com 500 mulheres portuguesas. O tema do evento foi a violência doméstica, um verdadeiro flagelo que atinge mulheres de todos os extratos sociais", começou por escrever na sua página de Instagram este sábado, dia 11 de março.

"Durante uma hora falámos sobre este crime público e escutámos testemunhos sofridos de vítimas que conseguiram rasgar o silêncio. Seguiu-se a festa. A celebração pelo facto de serem mulheres", contou.

"Nunca fui tão beijado. Façam as contas: quinhentas mulheres a três beijos cada, segundo o uso helvético, fora os amassos. Muitas de olhos aguados agradecendo-me a companhia de todos os dias e eu meio atarantado por não fazer ideia da repercussão que um programa com pessoas dentro pode ter na vida de quem vê e mais a mais estando longe", disse.

"Obrigado minhas senhoras pelo carinho com que me receberam e ao Rui, obrigado Miguel e demais organizadores por me terem proporcionado uma noite inesquecível", completou.

