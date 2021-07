Elma Aveiro deixou-se comover com uma fotografia captada no Museu CR7, no Funchal. A imagem mostra um jovem, aparentemente um fã de Cristiano Ronaldo, ajoelhado perante a sua estátua.

"Há imagens que valem mais que mil palavras. Lindo", escreve a irmã do craque português ao divulgar a fotografia em questão na sua conta oficial de Instagram.

O Museu CR7, recorde-se, retratada a história do futebolista português e é gerido pela sua família.

A imagem que comoveu a irmã de CR7© Reprodução Instagram/ Elma Aveiro

