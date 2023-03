Ainda se lembra do programa 'Começar do Zero'? David Araújo foi um dos rostos que participou no formato da TVI, que desafiava anónimos a viverem nus e sem objetos pessoais.

O personal trainer volta agora a ser notícia pelos piores motivos. Através das redes sociais, David revelou ter sido diagnosticado com neoplasia testicular - um tumor no testículo.

Tudo começou depois de ter percebido que tinha "um altinho" na zona. O diagnóstico não tardou em chegar e logo de seguida a operação de remoção.

Ainda na cama do hospital, após a intervenção, David Araújo revelou estar a recuperar bem e a preparar-se para as "sessões de quimioterapia" que terá de fazer nas próximas semanas.

"Estou completamente pronto para percorrer esse caminho, estou muito positivo. O primeiro passo já está e correu da melhor forma", assegurou.

"É nos momentos mais desafiantes que se vê a verdadeira força do homem… Grandes batalhas só são dadas a grandes guerreiros. O vosso apoio tem sido incrível, obrigado legião", declarou ainda ao partilhar publicamente as imagens.

