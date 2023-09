Marta Gil esteve no T3 da Renascença e falou da sua participação no 'Big Brother', tanto como concorrente como comentadora.

Inicialmente, a atriz confessou que voltaria a entrar na casa mais vigiada do país mas "pelo valor certo". "Agora gostava de voltar a entrar sabendo o que já sei", acrescentou.

Sobre a altura em que era comentadora, depois de ter estado dentro da casa, explicou: "Recebo imensas mensagens a dizer que devia voltar a comentar, na altura diziam que não. As coisas estão sempre a mudar e o público está sempre a mudar, e hoje em dia têm uma opinião, amanhã têm outra".

Em relação ao facto de já não ser comentadora nesta nova edição do reality show, partilhou que "foi uma decisão de ambas as partes". "O 'Big Brother' fez parte da minha vida numa certa fase e há altura de ir para outros voos e fazer outras coisas. Na verdade, nunca escondi isto de ninguém. Sou atriz e já na altura disse, com todas as palavras que tinha, que eu não era consumidora de reality shows", afirmou.

"Portanto, eu não era uma consumidora assídua. Não tenho nada contra com quem seja, pelo contrário, depois tive de consumir imenso. Não tem nada a ver com ser contra reality shows. Acho que devemos consumir de tudo um pouco", frisou.

Questionada por Daniel Leitão se "sente que é uma 'Pipoca' da Bruna", respondeu: "Sempre disse que era a 'Pipoca' da Wish, que era mais barata, não era aquela tão incrível e lidei sempre muito bem com isso. Acho que Bruna é outra versão. É muito amorosa, traz muita leveza ao programa e que contrasta com o humor sarcástico do Flávio. Gosto muito do Flávio, acho que é ótimo a fazer aquilo. Eles fazem um bom par".

