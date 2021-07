Dolores Aveiro reservou a noite de quarta-feira, dia 7, para um convívio com duas pessoas muito especiais: a médica e a fisioterapeuta que a ajudaram a recuperar do AVC.

A mãe de Cristiano Ronaldo sofreu um enorme susto de saúde em março de 2020, tendo conseguido recuperar quase a 100% com ajuda médica e com a sua enorme força de vontade.

"Jantando… bem acompanhada, com a minha médica e fisioterapeuta", pode ler-se na legenda do registo que marcou o serão de quarta-feira da matriarca do clã Aveiro.

Leia Também: Cristiano Ronaldo abre luxuoso novo hotel em Nova Iorque. Eis as imagens