Doja Cat contou com uma noite de festa e levou para casa um dos troféus dos iHeartRadio Music Awards de 2023, tendo sido a vencedora do Most Played Artist.

No entanto, a vitória não fez com que a artista deixasse de mostrar aos fãs a realidade, pois há coisas que o glamour não esconde, como é o caso do acne.

Nas stories da sua página de Instagram, Doja Cat publicou uma fotografia onde destaca as borbulhas que tem na testa, que são visíveis mesmo com a maquilhagem.



© Instagram_dojacat

Veja ainda na galeria algumas fotografias da artista na passadeira vermelha do evento.

