Jessica Athayde destacou na sua página de Instagram uma fotografia captada nos bastidores do teatro, mostrando-se em lingerie e com collants. "O glamour do teatro", disse na legenda da imagem.

Após a partilha, o companheiro, Diogo Amaral, decidiu brincar e também publicar uma fotografia em que aparece em boxers e com a mesma legenda: "O glamour do teatro".

A publicação deixou os seguidores às gargalhadas, e Jessica Athayde não tardou a reagir: "Devias ter posto uma meia", comentou, acrescentando emojis de gargalhadas.

