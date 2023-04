Ruben Rua aproveitou a Sexta-feira Santa, celebrada a 7 de abril, para um encontro de família. Os pais do apresentador, que vivem no Porto, rumaram a Lisboa para um passeio especial.

A Ericeira foi o local escolhido por Ruben, os pais e a irmã para um almoço e passeio junto à praia.

Os momentos de união foram captados em raras imagens e partilhados com os seguidores do Instagram do rosto da TVI.

Veja todas as fotografias na galeria.

