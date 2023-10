Na manhã deste sábado, 21 de outubro, dezenas de pessoas juntaram-se na província de Arroes, Villaviciosa, para verem a família real espanhola, que se reuniu, uma vez mais, para visitar várias igrejas de pequenas localidades.

Uma vez mais, o rei Felipe VI e a rainha Letizia surgiram na companhia de ambas as filhas, nomeadamente, a princesa Leonor e a infanta Sofia.

Com visuais bastante descontraídos, as irmãs aproveitaram para irem cumprimentando os cidadãos que as receberam entusiasmadas.

Veja as fotografias desta ocasião na galeria.

