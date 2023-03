O programa 'Dois às 10' desta quinta-feira, 9 de março, ficou marcado por um momento no mínimo divertido. Enquanto mostravam as tendências da estação, inspirando-se em figuras da realeza, como foi o caso de Kate Middleton, Cláudio Ramos acabou por sofrer um percalço com um dos manequins.

Depois do boneco ficar completamente descomposto, eis que o apresentador, assim como Maria Botelho Moniz, não conseguiram conter as gargalhadas ao perceber que um dos braços estava a sair.

"Parece que foi atacada pela cunhada", disse Maria, em tom de brincadeira, lembrando os problemas entre Kate Middleton e Meghan Markle.

Ora veja:

Leia Também: Cláudio Ramos sobre namorado de Maria Cerqueira Gomes: "Pedaço de céu"