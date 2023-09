Cláudia Nayara iria atuar no próximo dia 4 de outubro numa dancetaria em Loulé, no Algarve, mas o espetáculo acabou por ser cancelado pela própria por um motivo verdadeiramente insólito.

O espaço que iria receber a artista emitiu um comunicado nas redes sociais no qual apresentou a razão do cancelamento, que se prende com uma resposta feita aos comentários que o evento estava a receber.

"A gerência do Nakofino Danceteria informa a todos os clientes que o espectáculo da Claudia Nayara foi cancelado por iniciativa da artista. As razões da recusa: foi publicado um vídeo que se encontra no Youtube da artista numa entrevista com o Goucha na TVI. Inocentemente e sem qualquer intenção de denegrir a imagem da artista, o vídeo foi partilhado na nossa página. Partilha que viria a resultar em comentários de todo género, inclusive um em que perguntam 'vem a original ou a réplica', no qual respondemos ao mesmo com 'vem o clone'", começou por explicar a danceteria.

"Tudo foi feito num espirito de boa disposição e sem qualquer intenção de ferir susceptibilidades e muito menos ofender a artista. Andamos no meio artístico há 33 anos e contratamos artistas e temos artistas na família, nunca seria nossa intenção ou prática denegrir a imagem dos artistas que têm sido a base de sustentação do Nakofino ao longo destes anos. Por isso, endereçamos um pedido de desculpas público à artista e pedimos desculpa principalmente aos clientes que tinham mesa reservada para este dia. O nosso agradecimento à manager da artista, a senhora Alice, que tentou de todas as formas demover a recusa. Informamos que dentro de breve instantes iremos informar qual vai ser o espetáculo de dia 4", concluiu o espaço de diversão noturna.

Cláudia Nayara reagiu depois a este comunicado, contando a sua versão dos acontecimentos. Explicou, num direto feito no Instagram, que se sentiu desrespeitada por ter sido abordado um tema que nada tem que ver com a sua vertente artística. Ouça abaixo as declarações.