Já na reta final da quarta gravidez, Carolina Patrocínio surpreendeu os que a seguem no Instagram com uma fotografia em que o destaque vai todo para sua (grande) 'barriguinha'.

A preparar-se para ser mãe do primeiro menino, fruto do casamento com Gonçalo Uva, a apresentadora posou com um vestido justo que evidenciava as suas novas curvas.

"O mais grávida que alguma vez estive... ou voltarei a estar", escreveu a apresentadora da SIC na legenda da imagem.

Uma partilha que chamou a atenção de muitos seguidores. "Desta vez nota se mesmo", disse uma internauta. "Que linda barriga é mamã também", lê-se entre as reações.

