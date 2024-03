Cara Delevingne conta com o apoio dos pais neste momento muito difícil da sua vida. A atriz perdeu uma mansão de 7 milhões de dólares (6.422.850 euros) que ficou destruída por um grave incêndio.

Cara foi 'apanhada' pelos paparazzi na noite desta sexta-feira, dia 15 de março, depois de ter subido ao palco do teatro The Kit Kat Club, em Londres, com uma peça que tem apresentado em Inglaterra.

Nessas imagens, a artista, de 31 anos, surge abatida, com uma mão a segurar o rosto. Cara seguia numa viatura em que também se encontrava a mãe, Pandora Delevingne.

Vale lembrar que Cara Delevingne não se encontrava na casa que foi afetada pelo incêndio. Na residência, situada em Los Angeles, nos Estados Unidos da América, estava apenas uma pessoa, cuja identidade ainda não foi revelada. Os gatos da atriz, que ficaram em perigo, também estão a salvo.

