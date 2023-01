Bárbara Norton de Matos abriu o coração numa conversa com Manuel Luís Goucha e falou de vários temas, entre os quais o assédio. Além disso, também confessou que estava "amuada" com o atual companheiro, sem se esquecer da relação passada com Diogo Amaral.

Após a entrevista, a atriz recorreu à sua página de Instagram para deixar uma mensagem onde agradece todas as mensagens que recebeu, destacando o quanto "gostou" deste momento.

"Sobre a conversa de ontem com o Manuel Luís Goucha. Gostei muito e foi ótimo conversar sem medos de julgamentos e das consequências que disse! Sou assim, quem não gosta já sabe… come só as batatas!!! Agora já sabem, puxem para trás, no programa 'Goucha'. Obrigada pelas mensagens queridas", escreveu.

