Em junho do ano passado, Klara Castanho, conhecida atriz da Globo, partilhou uma carta aberta nas redes sociais na qual contou que tinha sido violada, tendo engravidado e entregado o bebé para a adoção.

Depois de um período de "recolhimento", eis que a jovem artista, de 22 anos, veio a público pela primeira vez no programa 'Altas Horas', deste sábado, dia 4.

"Depois de tudo o que aconteceu no ano passado, cheguei ao meu limite do que eu poderia, deveria e consigo falar", começou por referir, agradecendo todo o apoio que tem recebido desde que fez a difícil revelação.

"Fui forçada a trazer a público a coisa mais difícil da minha vida. Nunca imaginei que teria que falar e lidar com isso além das pessoas que, involuntariamente, foram incluídas na história, que são a minha família", lamenta ainda.

"Tenho muita sorte de ter recebido muito acolhimento. As pessoas foram muito gentis comigo. Tenho uma rede de apoio maravilhosa. Uma equipa que me acolheu, me defendeu e me defende. Recebo mensagens de muito carinho. Por mais que as pessoas não entendam, elas escolheram respeitar a minha decisão", continua.

Klara aproveitou ainda para esclarecer uma questão pela qual diz ser criticada: "Depois de vir a público, de novo, de forma forçada, eu denunciei todos os crimes aos quais eu fui submetida. Todos, sem nenhuma exceção. E o que me resta neste momento, e ainda bem, é confiar na justiça e eu confio muito. Não só na justiça daqui, mas numa justiça muito maior. Fiz o que eu podia, como podia, o que o meu psicológico podia aguentar e pode".

