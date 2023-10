A mãe da atriz brasileira Elizabeth Savala, Isabel Savala Casquel, morreu no passado sábado, dia 21 de outubro, aos 94 anos.

A artista, através das redes sociais, confirmou a triste notícia, escrevendo o seguinte texto: "Ainda sem conseguir falar, pensar… obrigada, do fundo da alma, a todos. Filhos, irmãos, Camilo, sobrinhos, noras, amigos, tantos… muita luz, mamãe, no seu caminhar no mundo espiritual, desculpem a falta de palavras".

Elizabeth está a receber muito apoio dos fãs na caixa de comentários da partilha, que poderá ver mais abaixo.

