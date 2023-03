A RTP1 anunciou no início da semana dois dos concorrentes que vão abrilhantar a pista do 'Dança Comigo' na gala do próximo Domingo. Isabel Silva e Tiago Castro foram os escolhidos.

O que muitos podem não saber é que para o ator, que deu vida ao icónico Crómio da série 'Morangos Com Açúcar', já participou numa edição anterior do formato.

"Quem é que passado 16 anos volta ao 'Dança Comigo'?", realçou nas suas redes sociais.

Corria o ano de 2006 quando Tiago teve "o privilégio de estar na final, na Passagem de Ano, no Campo Pequeno".

"Este é o ano dos call backs [regressos]! Ainda faltam quatro dias e já me doem os joelhos! Não são artroses, o que já é muito bom. É mesmo do nível de exigência da Daniela Santos e a Caarlota Bastos Carreira que não brincam em serviço! Penso em dança de manhã à noite, só falta comer a dançar. Não percam já este domingo", declarou o ator, que ainda este ano voltará a dar vida ao Crómio no regresso da série 'Morangos Com Açúcar'.



© Reprodução Instagram/ Tiago Castro

