Esta quinta-feira, 6 de julho, Manuel Luís Goucha recebeu no seu programa o ator Júlio César. Um dos assuntos abordados foi o cancro do pulmão com que o artista, de 76 anos, foi diagnosticado em 2016.

"O humor foi uma das tuas estratégias para lidares com o teu cancro no pulmão ou num momento desses é tão assustador que não há espaço para o humor?", questionou o apresentador.

"Há, porque eu já tenho brincado com isso. Tenho um pulmão com cancro e tal... e agora até tenho dois", nota, uma vez que o cancro passou para o outro pulmão. O artista revelou igualmente que continua a fazer imunoterapia.

"Acho que só há uma maneira de deixarmos de fumar que é quando o médico nos diz: 'é cancro'", nota ainda, reconhecendo que a doença é fruto do vício no tabaco que esteve ligado à vida boémia que levou quando era jovem.

"Não sou nada antitabagista, tenho muito respeito pelos anos em que fumei", completa, lembrando as noites inesquecíveis que passou com Carlos do Carmo, Fernando Tordo e Raul Solnado, de quem era amigo.

Leia Também: Manuel Luís Goucha chegou a casa e foi recebido assim pela patuda Isolda