A celebridade brasileira Andrea Veiga partilhou na rede social Instagram uma fotografia antiga que fez a apresentadora Xuxa recuar ao início do seu namoro com Ayrton Senna.

Desafiada pela amiga a recuar no tempo, Xuxa comentou a publicação revelando alguns detalhes sobre a sua 'primeira vez' com o piloto. Algo que aconteceu no dia em que a fotografia em questão terá sido captada.

"Nossa, foi o primeiro dia em que eu fiquei com o Beco. Caramba, saí do quarto com menos 2kg (risos). Putz, me dá essa foto", revelou Xuxa.

Recorde-se que "Beco" era o apelido de Ayrton Senna, usado pela família e amigos próximos.

