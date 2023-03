"Nunca pensei que comemoraria os meus 33 anos de forma tão especial", desabafou Angélia Jordão nas redes sociais, onde se mostrou encantada com a surpresa de sonho que o marido, Jacob Kane, lhe preparou.

"Obrigada, meu amor, por esta incrível surpresa. Eu amo-te", declarou ainda, juntando às suas palavras as imagens que marcaram o jantar romântico que o companheiro lhe ofereceu.

Este não foi, contudo, um jantar qualquer. Angélica foi surpreendida com uma viagem às Maurícias e foi com um cenário paradisíaco como pano de fundo que soprou as velas.

Vejas as imagens na galeria.

Leia Também: Influencer conta que teve relações com Ronaldo durante estágio da seleção