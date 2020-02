A ex-concorrente do programa 'Love On Top' aguarda a chegada do primeiro filho.

Andreia Silva usou o seu canal de YouTube para partilhar com os seus fãs algumas novidades sobre a sua primeira gestação. A ex-concorrente do programa 'Love On Top', da TVI, mostrou-se radiante por ter feito a primeira ecografia em que viu o bebé e ouviu o seu coração, mas acabou por confessar que nesta segunda consulta nem tudo correu como esperado. "Descobrimos que nem tudo estava bem, não sou imune à toxoplasmose e estou com diabetes gestacional", lamentou a futura mamã, que confessa ter ficado triste por saber que terá de seguir uma dieta rigorosa e manter-se afastada dos doces.