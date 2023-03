Alice Trewinnard aproveitou o Dia Internacional da Mulher para revelar aos seguidores das redes sociais que está grávida pela segunda vez.

A influenciadora digital, no Instagram, partilhou imagens onde mostra a barriguinha e, na legenda, escreveu apenas o seguinte: "Especialmente agradecida por ser mulher neste 8 de março".

Na caixa de comentários, várias foram as figuras públicas que reagiram à novidade, com particular destaque para Angie Costa, Mafalda Sampaio e Inês Folque.

"Que bonita", "podias ter avisado" e "a vida ficou ainda mais bonita", escreveram as famosas, respetivamente.

Importa lembrar que Alice já é mãe de uma menina de quase dois anos, chamada Vera. As crianças são fruto do casamento com Pedro Vasconcelos Pinheiro.