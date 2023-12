Alice Alves é a responsável pelo bloco 'Última Hora', do 'Big Brother', e tem assumido também a condução do 'Diário', durante a ausência prolongada de Mafalda Castro. No entanto, também Alice precisou de se ausentar esta quarta-feira, dia 12 de dezembro.

À frente do programa surgiu Marta Cardoso, que deu início à emissão com a seguinte justificação: "Hoje estou cá eu. A Alicinha teve uma pequena indisposição".

Nas redes sociais, Alice Alves nada disse sobre esta questão de saúde. Ainda ontem, a apresentadora fez parte do grupo de estrelas que conduziu a emissão 'Há Festa no Hospital'.