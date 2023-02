Parece que nem todos os desejos do rei são uma ordem. Carlos III queria que Adele e Ed Sheeran abrilhantassem a sua cerimónia de coroação, embora ambos tenham rejeitado o convite, revela agora a revista OK!

Se Ed Sheeran apontou outros compromissos na agenda como o motivo para a recusa, Adele optou por não justificar a sua resposta.

De acordo com uma fonte da organização da cerimónia de coroação, citada depois pela OK!, a resposta dos dois artistas deixou Carlos III "desiludido", principalmente pelo facto de serem duas referências britânicas no mundo da música.

Ainda não são conhecidos os nomes dos artistas que irão fazer parte do evento.

