Em todas as regiões do país, há muitas atividades para conhecer. Passe um fim de semana em grande com estas sugestões

Leitura para todas as idades

Ponte da barca | atividades | 2 abr.: 21h | 5 aos 12 anos

Para assinalar o Dia Mundial do livro Infantil, a Biblioteca Municipal de Ponte da Barca preparou uma noite entre estantes. Leituras animadas de histórias, jogos e até teatro infantil. Estão garantidas todas as condições para um serão com muita diversão. Esta atividade pretende desenvolver a criatividade e estimular a discussão sobre diversos temas.

Estender a mão verde

Porto | concertos e oficinas | 2 e 3 abr.: a partir das 16h | > 18 meses

Dois dias de música, oficinas e muita diversão são esperados na sala M.Ou.Co no Porto. Capicua, Pedro Geraldes, Francisca Cortesão e António Serginho juntam-se na apresentação do livro-disco Mão Verde II, um projeto realizado a pensar nos mais novos. Assista a um divertido concerto, crie o seu próprio herbário comestível ou participe nos playdates Erva Daninha. As possibilidades são infinitas.

Mantraste / Mão Verde II, Divulgação

Trocas e baldrocas

Coimbra | mercado | 2 abr.: 14.30h-17.30h | M/0

A Biblioteca Municipal de Coimbra dá as boas-vindas ao Mercado de Trocas para Crianças e Jovens. Nesta 30.ª edição, os mais novos são convidados a contribuir com mantas, livros, CD’s, e brinquedos que já não necessitem. É a oportunidade perfeita para trocar o que já não quer por aquilo que precisa. Faça já a sua inscrição.

Mercado de Trocas / Divulgação

A beleza da diversidade

Ourém | espetáculo | 2 abr.: 11h | M/6

A associação cultural Terra Amarela traz ao Teatro Municipal de Ourém uma viagem intergaláctica pela diversidade . O espetáculo teatral “Aldebarã” parte das jornadas mitológicas de Ulisses, Eneias e Jasão para construir pontes entre diferentes formas de ver o mundo. A descolagem é feita no planeta azul, tendo como destino final um espaço cheio de oportunidades.

Terra Amarela / Divulgação

Cinema falado em italiano

Lisboa | cinema | 1 a 10 abr. | M/0

O maior evento de cultura italiana está de volta a Lisboa. Falamos da 15.ª Festa do Cinema Italiano, uma mostra de longas e curtas-metragens, cheia de beleza cinematográfica. Além de obras recentes, encapsuladas pela secção Panorama, e homenagens a cineastas de renome, como Pier Paolo Pasolini, o festival conta com uma secção infantil, composta por obras para toda a família.