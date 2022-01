O ano de 2021 foi marcado pelas restrições da pandemia, o que não ajudou a que fosse um ano de sucesso financeiro para muitos. E como 2022 ainda não parece livre deste vírus é importante que perceba como geriu as suas finanças no ano que passou, e decida o que deve manter e o que deve fazer de forma diferente.

1. Reveja o ano que passou

Se quer perceber o que pode mudar na sua gestão financeira, é necessário que analise os hábitos que teve no ano que passou e que impacto foram tendo na sua carteira.

Por exemplo, poderia ter comido menos vezes fora? O dinheiro que gastou naquela peça de roupa que nunca usou poderia ter ido para um fundo de emergência? Podia ter poupado mais no supermercado, se tivesse ido à zona das promoções semanais? Estes são exemplos de pequenos hábitos de poupança, que, acumulados, podiam ter feito a diferença nas suas finanças ao fim de um ano.

2. Comece já a colocar dinheiro de parte

Depois de analisar o que podia ter feito diferente no ano passado, agora está na altura de pôr em prática os novos hábitos a adotar. Assim, pode iniciar já um fundo de emergência.

Vá colocando dinheiro de parte, mesmo que aos poucos. Para isso pode utilizar várias estratégias. Por exemplo, sempre que tiver “trocos”, ou seja, moedas na carteira, coloque-as num mealheiro ao final do dia. Mesmo que sejam 10 cêntimos isso pode marcar a diferença a longo prazo. Também pode separar uma certa quantia todos os meses do seu ordenado, levantando e colocando-a no mealheiro ou enviando-a para uma conta poupança.

3. Olhe para todos os seus encargos atuais

Se quiser poupar mensalmente em 2022, pense em rever todos os seus encargos. Pode pedir ao seu banco para fazer uma revisão das condições dos seus créditos, seja habitação ou outro que tenha, e, se não ficar satisfeito, fazer uma transferência dos mesmos para outra entidade bancária que lhe dê condições mais favoráveis.

Também pode fazer o mesmo em relação aos seus seguros: pedir uma revisão ou transferi-los de seguradora. Pode até conseguir melhores condições a um preço mais baixo.

Reveja também todos os serviços que tem, como de eletricidade e água, de telecomunicações ou de streaming. Relativamente aos últimos, se os tiver, pondere partilhá-los com alguém, pois a maior parte permite mais do que uma conta e assim pode dividir o preço com outra(s) pessoa(s) e não gasta tanto dinheiro.

4. Construa um orçamento anual

Caso não o tenha feito em 2021, pode fazer agora um orçamento anual. Tente perceber todas as despesas que vai ter em cada mês. Há impostos que tem de pagar em certas alturas do ano, como, por exemplo, o IUC, se tiver um automóvel. Na sua conta do Portal das Finanças consegue consultar o prazo de pagamento deste imposto. Por isso, com base na sua situação, verifique todos os impostos e encargos que tem de pagar em cada mês de 2022, para que não falte com nenhum e não fique em dívida.

Pode construir num excel ou escrever numa lista. Coloque os vários meses do ano e as despesas de cada um: as mensais (comuns a todos os meses) e as específicas de cada mês. Depois, tente também definir com que dinheiro vai pagar cada despesa específica, por exemplo: se receber subsídio de férias vai guardá-lo para pagar um imposto. Desta forma, não anda preocupado em cima da hora, pois já tem tudo definido.

5. Pense duas vezes antes de gastar dinheiro

Tente mudar algumas ações mais consumistas que pode ter tido em 2021. Pode apostar, se se sentir à vontade, na compra em segunda mão. Muitas vezes encontra até peças novas de pessoas que se arrependeram nas compras ou compraram o tamanho/cor errada a um preço mais acessível do que o de loja. É uma ação mais sustentável e que lhe permite poupar.

Pense que existem sempre formas diferentes e mais baratas de conseguir o que pretende comprar. Vá às promoções, saldos e descontos. Aposte no “Do it Yourself” (faça você mesmo) ou compre em lojas outlet. Pode conseguir exatamente as coisas que quer, a um preço mais baixo.

Então, antes de comprar alguma coisa, pense sempre duas vezes: se precisa e se não consegue mais barato noutro sítio. Desta forma, consegue evitar compras por impulso.

Assim, verá que o conjunto destas ações podem fazer a diferença para atingir um maior equilíbrio da sua carteira em 2022.