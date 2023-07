Call for abstracts: Envio de resumos sem data limite. Pode enviar, mesmo depois do Congresso ter sido realizado. Tudo o que vier à rede é peixe. Desde que paguem.

Livro de resumos: Será impresso um livro de resumos para que possa referir o seu estudo não publicado. Tente não dar erros ortográficos.

Livro de Actas: Para não dizer que não tem nenhum artigo publicado. Prometemos não distribuir. E faremos por não divulgar. Não vale tirar a referência sem comprar o livro. Só serão publicados os artigos dos pagantes antes da primeira data prevista.

Comissão Organizadora: Tesouraria, e alguns alunos escravizados, para segurarem no microfone.

Comissão Científica: Só doutorados, para dar boa impressão. Manda-chuvas da área, com carreira feita de teses inúteis, orientação de dissertações de mestrado de 30 páginas e censura da criatividade.

Oradores convidados: Gajos importantes, com muitos artigos publicados em revistas de outros gajos importantes. Tentaremos mantê-los no Congresso à hora de falarem. Nas restantes horas, estarão a ver as vistas ou a usar o “spa” do Hotel.

Áreas Temáticas: Ciência dos Congressos; Dogma congressal; Hierarquia e proletários; Técnicas de atracção de tansos; Dogma académico; Fontes de financiamento das Universidades; Congressos e Turismo; Hotelaria; Como encarar revolucionários; O problema da pseudociência.

Workshops: Técnicas de (des)investigação científica. SPSS para “dummies”. Arte de fazer com que uma tese académica encha muitas folhas. Técnicas avançadas de fraude científica. Introdução à moderação de painéis em tom coloquial. Técnicas de “savoir faire”, incluindo utilização de “laser pointer” com objectivos sedutores.

Programa provisório: Sessão de abertura com VIPS, e presença ainda não confirmada do Presidente da República.

Painel A: Tema – “Evidência Científica sobre a utilidade dos Congressos” (adiantamos as conclusões: “É preciso realizar mais estudos e Congressos.”).

Coffee-Break – inclui menu vegetariano.

Painel B: Tema – “Evidência Científica sobre a necessidade de prolongar os Coffee-Breaks em Congressos” (adiantamos as conclusões: “É preciso realizar mais Coffee-Breaks.”).

Almoço – parte em que se esperam mais intervenientes.

Painel C: Tema – “Evidência Científica sobre a necessidade de prolongar os almoços em Congressos.” (patrocinado por uma empresa de catering).

Comunicações orais e visita aos pósteres. Inclui a parte em que se embolsam canetas, autocolantes, publicidade de empresas, bolsinhas, livrinhos e quinquilharias.

Jantar de convívio – é favor levar smoking e graxa. Preço do champanhe não incluído.

Comunicações: Necessariamente em PowerPoint. Proibido colocar fotos dos filhos e sobrinhos. Dê preferência a mimos e cachorrinhos. Regra para a informação: cortar o mais possível, excepto no título. Tempo máximo de 15 min. Tem direito a mesa com copo de água da torneira, flores de plástico e apresentação condigna (só podem ser usados dois títulos académicos). O presidente da mesa será alguém de reconhecido mérito, amigo doutro alguém de reconhecido mérito, com café por perto.

Pósteres: Pagam o mesmo que as Comunicações. Tente colorir e cortar na palha. De qualquer forma, ninguém vai ler o que lá está.

Destinatários do Congresso: Os próprios Comunicadores, que só estarão à hora de falarem. E estudantes que ainda pensam que isto serve para alguma coisa.

Material: Pasta com Certificado. Não precisa, assim, de sofrer até ao fim do Congresso. Se se esquecer do Certificado, não se preocupe, há-de arranjar mais palha para o Currículo. Os Comunicadores que tiverem pago mas que não tenham querido aparecer receberão o Certificado em casa.

Língua oficial: Babélico (ou seja, pode misturar línguas à vontade da ignorância).

Parceiros: Mais uma vez, os próprios Comunicadores, que pagam uma fortuna para falarem e ninguém ouvir. E outros patrocinadores mais inteligentes.

Data do Congresso: Não se preocupe, não calha a um domingo. Nem no Verão.

Local do Congresso: Com praias e discotecas.

Estadia: Várias possibilidades, desde que desembolse. Não pode é desembolsar tendas ou ficar em Hostel.