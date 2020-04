De acordo com os dados registados até às 20:30 locais, os Estados Unidos são o primeiro país no mundo a ultrapassar a marca das duas mil mortes num dia, registando 2.108 vítimas da pandemia da covid-19.

Na quinta-feira, os Estados Unidos tinham registado 1.783 mortes pela COVID-19.

O número total de mortos registados nos Estados Unidos é agora de 18.586, um valor próximo do país com mais vítimas mortais no mundo, a Itália, que contabiliza 18.849 falecidos.

Os Estados Unidos da América são o país com mais casos confirmados no mundo, aproximando-se do meio milhão de pessoas, com 496.535 casos.

Nova Iorque regista 777 mortes em 24 horas