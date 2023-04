No próximo dia 28 de abril celebra-se o dia mundial da Segurança e Saúde no Trabalho como acontece há muito. Repetir-se-ão diversas iniciativas, por certo, com o objectivo de mobilizar a sociedade para os aspectos das interdependências entre o trabalho e a saúde ou a doença o que é sempre positivo.

As mensagens serão, igualmente, muito semelhantes às dos anos anteriores e versarão, igualmente por certo, aspectos essencialmente relacionados com a prevenção e, essencialmente, dos acidentes de trabalho mas também, quero crer, um pouco das doenças profissionais. Pouco se falará, julgo, das mais prevalentes interacções do trabalho na matriz etiológica multifactorial de diversas doenças e menos ainda do potencial agravamento de doenças naturais por factores de risco profissionais. Bastará evocar os aspectos psicossociais do trabalho para ilustrar e evidenciar alguns desses outros aspectos.

Também o potencial papel promotor da saúde que o trabalho poderia proporcionar ficará, por certo, num plano secundário. Todavia, o trabalho, perspectivado como motor de criação de riqueza, poderia ser encarado de forma diversa da forma mais habitual, já que são sempre exigidos trabalhadores saudáveis e seguros para o realizar. Se assim é quais serão as razões para a celebração anual desse dia a nível mundial? O entremear desse dia entre o 25 de abril e o 1º de maio também sugere diversas outras reflexões complementares!

Um bom exercício de reflexão sobre essas razões e esse calendário poderá, julgo, ser mais uma boa forma de celebrar esse dia!