"Atendendo à evolução da situação de casos confirmados de infeção por Covid-19 no município, e que mais casos se deverão confirmar nos próximos dias, se fosse a câmara a decidir fechávamos já todas as escolas de Ovar", afirmou o presidente da autarquia, Salvador Malheiro.

O autarca admite que o fecho generalizado de estabelecimentos de ensino em todo o país pode não ser a melhor medida para contenção do novo coronavírus, mas insiste que, no contexto específico do seu concelho, "essa medida já é totalmente justificada".

Em declarações à Lusa, Salvador Malheiro apela, por isso, ao Governo: "A responsabilidade e competência para o encerramento de todas as escolas no município de Ovar é do Ministério da Educação e espero que o Governo tenha a coragem de tomar as medidas musculadas que se exigem neste momento".

As medidas adotadas pela autarquia, de suspensão de atividades e encerramento de espaços municipais, surgem depois de quarta-feira ter sido confirmada a contaminação por Covid-19 de uma estudante de 17 anos residente nesse concelho do distrito de Ovar e a respetiva mãe.

Isso obrigou ao encerramento da Unidade de Saúde Familiar de São Vicente de Pereira, onde a jovem tivera consulta dias antes, e implicou igualmente o fecho de duas escolas: a Secundária de Santa Maria da Feira, onde a rapariga estudava, e a Escola Básica do Outeiral, em Arada, Ovar, frequentada pelo seu irmão mais novo.

Entretanto, a Câmara Municipal de Ovar decidiu atualizar o seu plano de contingência, acrescentando-lhe "medidas preventivas e restritivas".