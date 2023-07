A intervenção, que representou um investimento superior a 460 mil euros, “teve como objetivo principal a melhoria das instalações, adequando-as às necessidades de prestação de cuidados de saúde primários”.

A realização das obras permitiu “melhorar as condições térmicas e de ventilação do edifício, assim como a funcionalidade e organização dos espaços interiores”.

A USF de Eixo apresentava “infraestruturas degradadas e inadequadas às necessidades de prestação de cuidados de saúde primários à população local”, o que justificou a intervenção, tendo como perspetiva “melhorar as condições de atendimento e o acesso à prestação de cuidados para obter ganhos na saúde”.

“É um mais um dos investimentos que estamos a realizar em vários locais do município, devidamente planificado e com sustentabilidade financeira, de qualificação de edifícios onde se prestam cuidados de saúde primários aproveitando bem os Fundos Comunitários”, comentou o presidente da Câmara de Aveiro, aquando do lançamento da empreitada.

De acordo com uma nota de imprensa da autarquia, o ato inaugural deverá contar com as presenças do ministro da Saúde, Manuel Pizarro, e do presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves.