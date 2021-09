De acordo com o boletim do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC) divulgado hoje, o total acumulado de casos é de 7.786.104, enquanto o de recuperados é de 6.941.815, mais 29.778 nas últimas 24 horas.

A África Austral continua a ser a região mais afetada, com 102.680 mortes associadas à doença e 3.702.852 infetados desde o início da pandemia no continente.

Nesta região, só a África do Sul, o país mais afetado pela pandemia no continente africano, já contabiliza 82.261 mortos e 2.777.259 infetados e pela doença.

O Norte de África, com 63.133 óbitos e 2.353.742 casos é a segunda região mais afetada no continente, com um total de 55 países.

Já a África Oriental regista um total de 18.840 mortos 908.735 infeções e a região da África Ocidental conta e 8.385 óbitos e 601.771 casos.

A África Central mantém-se como a região do continente com menos casos e mortes: 3.205 óbitos e 219.004 infetados.

A seguir à África do Sul, o país mais afetado é a Tunísia, com 23.451 óbitos e 664.034 infetados, seguindo-se o Egito, com 16.736 mortos e 288.441 casos.

Marrocos, com 12.649 vítimas mortais e 860.948 casos de infeção, e a Argélia, com 5.269 óbitos e 196.080 infetados são outros dos países mais atingidos pela doença.

Em relação aos países de língua oficial portuguesa, Moçambique continua a ser o mais atingido pela covid-19, registando 1.864 mortes e 146.316 casos, seguido de Angola, com 1.217 óbitos e um total de 47.544 pessoas infetadas.

Cabo Verde regista 313 óbitos associadas à doença e 35.354 casos positivos, a Guiné Equatorial 126 óbitos e 9.477 casos, a Guiné-Bissau regista um total de 119 óbitos e 5.799 infetados. Já São Tomé e Príncipe mantém-se há algum tempo com 37 óbitos e regista 2.608 infeções no acumulado desde o início da pandemia.

O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egito, em 14 de fevereiro de 2020, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registar casos de infeção, em 28 de fevereiro.

A covid-19 provocou pelo menos 4.507.823 mortes em todo o mundo, entre mais de 216,98 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.