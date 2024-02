Em plena Semana da Moda parisiense e nas mesmas datas de desfiles de grandes nomes da alta-costura francesa, como Dior e Saint Laurent, Lombardi, interpretado pelo ator Julián Arango, apresentou, num hotel de luxo da capital francesa, uma série de criações de inspiração étnica.

Na realidade, eram peças da coleção do estilista colombiano (na vida real) Andrés Otálora. Originário de Cali, este desenhador brinca com tecidos esvoaçantes, estampados em tons de vermelho e verde, vestidos de cintura marcada e decotes pronunciados.

Abriram e encerraram o desfile as atrizes Natalia Ramírez, com um fato dourado, e Lorna Cepeda, com um vestido preto de cetim e botas reluzentes. As duas interpretam, respetivamente, Marcela e Patricia, outras duas personagens principais de "Betty, a feia".

Na série, ambas personagens infernizaram a vida de Betty, a protagonista, uma jovem brilhante, mas pouco atraente, que consegue vencer na empresa Ecomoda, onde imperavam as aparências e a beleza.

A série estreou na Colômbia em 1999 e o seu sucesso foi estrondoso. Foi exibida em toda a América Latina e depois traduzida ou adaptada numa dezena de países, entre os quais Espanha, Polónia, China e até mesmo Índia. Nos Estados Unidos, "Ugly Betty" (2006) foi protagonizada por America Ferrera.

A trama fez tanto sucesso que se tornou a telenovela mais bem-sucedida da história da televisão, segundo o Guinness, o livro dos recordes.

Veja, na fotogaleria, imagens do desfile: