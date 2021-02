Renda-se às fitas para máscaras

As fitas para as máscaras para além de serem mais um acessório para se poder conjugar com o look têm uma função muito importante, pois deixa de ser necessário pousar a máscara em superfícies, guardá-la no bolso ou na carteira e até prendê-la no braço por cima da roupa. Com a fita, a máscara quando não está em utilização fica pendurada como se fosse um colar comprido. Muito mais prático e higiénico.

Quando (finalmente) deixarmos de necessitar de utilizar máscaras, as fitas não perdem o seu propósito, pois nessa altura podem e devem continuar a ser utilizadas como fitas para os óculos de sol.

Veja quais são as opções que mais se combinam com o seu gosto.